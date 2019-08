Llega a Tecámac el general Bibiano Villa para enfrentar a la delincuencia

En Tecámac, donde hemos reportado muchos asaltos en el transporte público, la nueva administración municipal recurrió a un general retirado, Bibiano Villa, que ya fue secretario de Seguridad en Coahuila y en Quintana roo, para enfrentar esta delincuencia.

El personalmente está encabezando los operativos de revisión.

“Actualmente estamos con mucha inseguridad. Cada rato nos roban, de esta calle a la loma, de la loma a la autopista ya nos robaron”, aseguró Felipe Palma, habitante de Tecámac, Estado de México.

Desde el pasado 25 de mayo, el general Bibiano Villa asumió el control de la Policía Municipal en Tecámac con el objetivo de frenar la inseguridad y acabar con la corrupción en los cuerpos policíacos.

“Vengo a este pueblo a Tecámac, vengo con el deseo de que ustedes se sientan seguros”, subrayó Bibiano Villa.

Con 70 años de edad, Villa acude a los operativos de revisión y vigilancia que se implementan en el municipio para combatir asaltos, robos, extorsiones y secuestros.

“En todos los paraderos hacemos eso, que cuando se suben al camión no lleven armas y más adelante los asaltan”, apuntó Bibiano Villa, comisario general Seguridad Tecámac, Estado de México.

Antes de su llegada, Tecámac se encontraba en el séptimo lugar de los municipios más inseguros del Estado de México. Ahora bajó al sitio número 11.

“Yo me encontré con una policía floja, corrupta, comandada por jefes corruptos. De los 650 policías que encontré aproximadamente el 20% nefastos”, comentó Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac.

Elementos de la Policía Municipal denuncian que, durante los 15 años que Aarón Urbina Bedolla gobernó y controló el municipio, el comisario y los jefes de la corporación les cobraban una cuota por el uso de equipo y las patrullas.

“Si queríamos un arma, una pistola nos cobraban la renta de esa arma, normalmente eran de 200 pesos a la semana. También si llegaban unidades nuevas teníamos que hacer lo mismo, de ahí nos cobraban dos mil pesos por unidad”, indicó un policía municipal de Tecámac, Estado de México.

Además, dicen, los obligaban a proteger a los extorsionadores.

“Si llegábamos agarrar a algún delincuente, el comandante decía que lo soltáramos, porque ya había un dinero de por medio”, reveló un policía municipal de Tecámac.

El general Villa revela que la policía se encontraba a disposición de Aarón Urbina y su familia y que las cámaras de seguridad de sus casas y negocios estaban conectadas al Centro de Control y Vigilancia de la Policía.

“Cuando yo llegué me quiso llamar la atención que porque no se veían sus cámaras le dije porque no es una cámara oficial del C2”, expuso Bibiano Villa, comisario general de Seguridad en Tecámac, Estado de México.

Ahora, la autoridad municipal busca usar nuevas tecnologías para tener vigilados a los policías y poner en práctica el modelo de policía de proximidad que se aplica en Escobedo, Nuevo León, uno de los seis municipios más seguros de México.

“No hay que inventar el hilo negro, con eso vamos a lograr grandes cambios y vamos a lograr esa confianza que estamos buscando de la ciudadanía en la policía municipal”, dijo Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, Estado de México.

Con información de Fátima Monterrosa Y Adrián Tinoco.

LLH