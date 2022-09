Llega al Senado minuta sobre reforma a la Guardia Nacional

Llegó al Senado la minuta de reforma para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato causó reacciones.

Te recomendamos: Diputados aprueban incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena

El bloque opositor rechazó que se discuta y apruebe al vapor. Incluso proponen un parlamento abierto para escuchar las voces de todos los sectores antes de que la minuta llegue al pleno.

“Nosotros no permitiremos aquí en el Senado de la República un procedimiento ‘fast track’ como están acostumbrados, es necesario que se abra la discusión en las comisiones, es necesario escuchar a especialistas, es necesario darles voz a las víctimas. Si los legisladores del presidente insisten en aprobar esa aberración legislativa, acudiremos a la Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad y si es necesario acudiremos a instancias internacionales… Y aquí nadie se dobla, vamos a estar caminando todos los legisladores del bloque de contención hacia un solo objetivo que es detener estas reformas que dañan a los mexicanos”, dijo Kenia López, vicecoordinadora de los senadores del PAN.

“En el Grupo Plural queremos respetar los plazos, los ritmos y los procedimientos legislativos que marca la ley, no queremos militarizar al país porque queremos una policía capaz, científica, inteligente, no queremos militarizar al país porque respetamos los derechos humanos y no queremos que se convierta el Palacio Nacional en un cuartel militar”, explicó Germán Martínez, senador Grupo Plural.

Recibimos el día de hoy en el @senadomexicano la Minuta en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Iniciaremos el proceso legislativo que marca el Reglamento de la Cámara Alta. — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 5, 2022

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, aseguró en su cuenta de Twitter que iniciará “el proceso legislativo que marca el reglamento de la Cámara Alta”.

Y el reglamento prevé que las minutas se turnen a comisiones para que ahí se haga el estudio y dictamen.

Pero también se aclara en el reglamento que el pleno del Senado tiene la última palabra en todos los asuntos.

Esto abre la posibilidad de que este mismo martes, si el pleno con la mayoría de Morena y sus aliados lo deciden, directamente se discuta y en su caso se apruebe para mandar la reforma al presidente López Obrador a la brevedad.

Con información de Claudia Flores

HVI