Llega a México séptimo embarque de vacunas Sinovac con 500 mil dosis

En punto de las 23.52 h de este sábado, México recibió el séptimo embarque de vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Sinovac Life Sciences Co., Ltd., con medio millón de dosis, lo que permitirá avanzar en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en todo el territorio nacional.

El biológico salió del Aeropuerto Internacional de Beijing, China. Hizo escala en la ciudad de Hong Kong, después en Anchorage, Alaska, para ser trasladado a México en el vuelo CX86 de la aerolínea Cathay Pacific. Finalmente, arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Las vacunas recibidas hoy en el séptimo cargamento de Sinovac, sumadas a los anteriores embarques de este laboratorio con sede en China, hacen un total de cinco millones de dosis envasadas.

En este embarque participaron 28 elementos del Ejército Mexicano para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.

México ha recibido 19 millones 478 mil 725 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que produce Sputnik V, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado dos millones 632 mil 160 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 22 millones 110 mil 885 dosis.

Hasta hoy se han recibido 39 embarques en 53 vuelos. También han llegado a nuestro país cinco embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado.

Con información de Secretaría de Salud Federal

DMGS