Llega a 85 millones el voto anticipado en las elecciones de Estados Unidos

El número de personas que hasta ahora votó anticipadamente por correo o en persona en las elecciones de Estados Unidos llegó a los 85 millones.

Estos 85 millones de votantes equivale al 62% del número total de personas que votó en las elecciones de 2016, cuando Donald Trump superó a la demócrata Hillary Clinton.

El mayor número de votantes anticipados hasta ahora se reporta en California, donde ya votaron más de 9.1 millones de personas.

El siguiente es Texas, donde el total de 9 millones de electores prematuros superó la participación total del estado en 2016.

En Florida, más de 7.8 millones de votantes ya emitió su voto.

Según el Centro de Información e Investigación de la Universidad de Tufts sobre el Aprendizaje y la Participación Cívica (Circle), más de 5 millones de jóvenes , clasificados entre los de 18 y 29 años, habían emitido sus votos anticipados hasta el 26 de octubre.

Alrededor de 3 millones de esos votos jóvenes se emitieron en 14 estados de campo de batalla, agrega Circle.

Una razón fundamental del voto anticipado es la pandemia de coronavirus.

La forma tradicional de votar, donde miles de personas que van a un solo colegio electoral en un día en particular, hacen cola con otras personas durante horas y permanecen en las urnas que están cerca unas de otras, no favorece las medidas de distanciamiento social, particularmente cuando no todos los estados han exigido cubrimientos faciales en interiores.

Entonces, para esta elección, al menos 30 estados hicieron ajustes para que sea más fácil y más accesible para las personas emitir votos ausentes.

Esto incluye, por ejemplo, eliminar los requisitos estrictos para que las personas tengan una excusa para votar por correo, o permitir que las personas mencionen sus preocupaciones sobre COVID-19 como excusa.

Con información de la BBC

DGP