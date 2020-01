Llaman a endurecer penas contra violencia y maltrato animal

Ante el aumento de hechos violentos y maltrato contra animales, la diputada local Gabriela Quiroga, llamó al Congreso capitalino a legislar para endurecer las penas para frenar esa problemática en el periodo ordinario que comienza el 1 de febrero, por tratarse de un tema fundamental de derechos humanos.

En ese contexto, la perredista insistió en la necesidad de que el Congreso de la Ciudad dictamine a la brevedad las iniciativas que se han presentado, a fin de proteger a dichos seres, así como aumentar las sanciones contra quienes maltraten, pongan en peligro la vida y/o altere el funcionamiento de un órgano de un animal.

Para ello, propuso sanciones a quienes alteren algún miembro u órgano animal, les corten la cola, los mutilen aun con fines estéticos, provoquen pérdida de movilidad, quemen, maltraten y pongan en riesgo la vida de un animal; además de incrementar hasta dos tercios las sanciones contra quienes provoquen sufrimiento previo a muerte del animal.

En entrevista, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que en semanas recientes se hayan incrementado los casos de violencia contra animales de compañía, y aplaudió que diputados de todas las bancadas tengan interés en legislar sobre el tema, en su caso, recordó que presentó una iniciativa en ese sentido.

Resaltó que dicha iniciativa de reformas a la Ley de Protección a los Animales establece que se impondrá de ocho meses a tres años de prisión a quienes pongan en peligro la vida de un animal, de esta manera no quedarán impunes casos como el de la perrita “Lala, una pitbull que en diciembre pasado fue quemada viva y su agresor fue puesto en libertad por considerar que prenderle fuego a un animal no es un delito grave, no quedarían impunes

Así como la violación a “Mati una perrita de ocho meses y el secuestro de “Emilio, un bulldog, dijo, al resaltar que ejemplos de casos existen muchos otros que no salen a la luz pública, pero que existen y ponen en peligro diariamente a miles de animales, por lo que consideró que endurecer las penas y las multas es un factor necesario para frenar la cultura de violencia que viven los animales.

En ese sentido, la diputada local llamó a sumar esfuerzos con la sociedad civil que protege a los animales de compañía, quienes trabajan para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de tercera generación, en los cuales está también considerada la protección de animales domésticos y otras especies, aunque, mientras no se legisle sobre este tema seguirán ocurriendo casos que sólo visibiizan la violencia y poca sensibilidad que existe en la ciudad.

