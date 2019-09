Llama Beatriz Gutiérrez Müller practicar ‘paz activa’ en el país

Al participar en la Jornada Interreligiosa por la Paz, organizada por la Secretaría de Gobernación, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México y esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, habló de la necesidad de una paz activa.

Una paz que no es pasiva, donde estamos todos quietos, tranquilitos, es una paz activa, la paz en acción, la acción transformadora, la acción no violenta, y no por violencia se entienda el golpe necesariamente, una acción de paz es una acción de respeto, y no dije tolerancia, dije respeto. No todos pensamos igual, tenemos que ir, cada vez más, aprendiendo a respetar el pensamiento de nuestro prójimo”, dijo Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México