Liora Mendel, mexicana que vive en Jerusalén por motivos religiosos

Liora Mendel, es mexicana que vive en Jerusalén por motivos religiosos.

Liora Mendel, quien vive en Jerusalén, dijo: “El Kotel, se le conoce como el muro de los lamentos, y es lo que quedo del segundo templo de la época de Herodes, el segundo templo”.

Según las tradiciones el Kotel es el lugar más cercano a Dios.

De acuerdo a nuestra tradición es el lugar más cercano a Dios, la gente viene aquí y hace una, viene a si estoy en México yo rezó hacia este muro, hacia este lugar, me estoy explicando, entonces, porque todas las oraciones vienen a este lado y de aquí suben al cielo y aquí son escuchadas, entonces ese es el lugar más cercano, sin interrupción”, comentó Liora Mendel.

Según Liora Mendel, la convivencia entre quienes profesan diferentes religiones en Jerusalén es por separado.

Bueno, sabemos que tenemos las tres religiones más grandes, la ciudad vieja está dividida por musulmanes, judíos y católicos, generalmente; soy judía y vivo en una comunidad religiosa, ortodoxa, entonces ahí también entre nosotros incluso no convivimos con gente no religiosa, judíos no religiosos, el día al día, musulmanes están en un lado, yo no conozco católicos”, detalló Liora Mendel.

El mundo ortodoxo es muy cerrado, incluso, hay lugares donde ni siquiera hay internet.

Liora Mendel señaló: “Vivo en una parte más libre, pero de hecho hombres y mujeres la convivencia en el mundo religioso ortodoxo es separado, solo tengo contacto con los hombres que conozco son rabinos porque estudio con ellos o porque tengo que hacer algún tipo de consulta, si mi amiga se casa yo no tengo el contacto del marido, no me interesa saber cómo es el marido, yo no le voy a preguntar por el marido.

Hay muchas reglas de convivencia en la parte ortodoxa, por ejemplo, los autobuses, las líneas religiosas, hombres van adelante, mujeres se sientan atrás, en el centro de la ciudad hay más convivencia de diferentes tipos de judíos, diferentes tipos de personas, bueno ahí las reglas cambian un poco.

