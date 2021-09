Línea 1 de Cablebús cerrará parcialmente por labores de mantenimiento

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer, por medio de un comunicado, que el servicio de la Línea 1 del Cablebús cerrará parcialmente por labores de mantenimiento.

La confirmación del cierre se produjo tras el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce a partir de qué fecha dejará de operar el tramo que va de Cuautepec a Indios Verdes.

Señaló que el cierre parcial se debe a una necesidad de ajustar la tensión de la línea, procedimiento conocido como recorte de cable.

El Cablebús enfatizó que se le notificará a la población con la suficiente anticipación, así como también se le brindarán alternativas de transporte para que puedan realizar sus recorridos.

“Aún no se cuenta con una fecha definida y no será próximamente, dado que aún se encuentra en tiempos de evaluación para contar con todas las mediciones técnicas requeridas, a cargo de la empresa operadora. Reiteramos a las y los usuarios que el cierre no está programado próximamente, una vez establecida la fecha, será anunciada con anticipación suficiente para que la población tome las medidas correspondientes y se les pueda brindar alternativas necesarias de transporte”, concluye el comunicado.