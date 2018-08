Muere coreógrafo y mimo Lindsay Kemp a los 80 años en Italia

El coreógrafo, mimo, actor, bailarín, pintor y escenógrafo británico Lindsay Kemp falleció a los 80 años en la ciudad italiana de Livorno, informó la cadena pública italiana Rai.

Nacido en Escocia el 3 de mayo de 1938, será siempre recordado por dirigir el espectáculo de ‘Ziggy Stardust’ para el cantante David Bowie, a quien enseñó a ‘exteriorizar’ toda su expresividad corporal.

Lindsay Kemp, coreógrafo y mimo

Estudió pintura y diseño en la Escuela de Arte de Bradford, danza con el ballet Rambert y con Sigurd Leeder, y cursó estudios de mimo con Marcel Marceau.

Dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en teatros marginales de Londres y pronto fundó su propia compañía, la ‘Lindsay Kemp Company’, en 1965, con la que realizó la primera gira internacional en 1973.

Los primeros espectáculos fueron considerados por el público y la crítica demasiado vanguardistas para la época y no tuvieron mucha aceptación, pero luego llegaron grandes éxitos con ‘Flowers’ (1968), espectáculo inspirado en la obra de Jean Genet ‘Our Lady of the Flowers’, que llevó a España en su primer viaje en 1977.

Lindsay Kemp, coreógrafo y mimo

Le siguieron, ‘Salome’ (1976), ‘Mr. Punch’s Pantomime’ (1975) y ‘A Midsummer Night’s Dream’ (1979), obra con la que alcanzó la fama en Italia en 1980.

Ese mismo año, estrenó en Roma el espectáculo ‘Duende’, dedicado a García Lorca y en noviembre de 1983 regresó a los escenarios británicos para presentar en Londres ‘Nijinsky’, mientras que en 1986 puso en escena ‘The Big Parade’.

Lindsay Kemp, coreógrafo y mimo

Dos años después, presentó en Italia ‘Alice’, una versión de las obras de Lewis Carrol ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y ‘Alicia a través del espejo’.

En España, esta obra estuvo protagonizada por Nuria Moreno (hija de Nuria Espert) y fue llevada por los escenarios de Sevilla, Barcelona y Madrid entre los años 1988 y 1989.

Trabajador incansable y creador constante, estrenó en Roma en 1990 ‘Onnagata’, espectáculo al que siguieron otros como ‘Cinderella’ (1993), ‘Variété’ (1996), ‘Rêves de Lumière’ (1997), ‘Dreamdances’ (1998), ‘Elizabeth’s Last Dance’ (2005) y ‘Kemp Dances’ (2015).

Como actor, Kemp participó en películas como ‘Valentino’, ‘The Wickerman’, ‘Sebastiane’, ‘Jubilee’ y ‘The Loves of Lady Purple’, mientras que como coreógrafo creó el ballet ‘The Parades Gone By’ para Ballet Rambert, que fue un éxito.

Lindsay Kemp, coreógrafo y mimo

En junio de 1991 recibió en Roma el premio ‘Roma-Letteratura ’91’, que compartió con Rafael Alberti, el actor Arnaldo Foa y el cantautor Umberto Bindi.

Con información de EFE

MAP