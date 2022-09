Limpian y reparan servicios en Mulegé tras impacto devastador de Kay

Tras 5 días de días del impacto del huracán Kay en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, sigue la reconexión de servicios y la reparación provisional de la Carretera Transpeninsular.

“Eran como olas, era un tema bastante impresionante, no sabría ni describírtelo”, explicó Raúl Sebastian Zepeda, representante Secretaría del Bienestar en Mulegé.

“Estuvo feo, estuvo fuerte el viento, mucha agua, no tenemos luz, los teléfonos están apagados, incomunicado completamente y sin agua”, dijo Bernabé Vázquez Ruiz, habitante de Vizcaíno.

Solo en el municipio de Mulegé, en la parte norte de Baja California Sur, Kay provocó enormes fracturas en la Carretera Transpeninsular en los kilómetros:

Además, fracturó el kilómetro 61 de la carretera Fischer – Punta Abreojos.

La tarde del jueves 8 de septiembre de 2022, Ulises conducía su tráiler y al llegar el Ejido Francisco J. Mújica se encontró con arroyo que dudó en cruzar, arroyo que creció en minutos hasta convertirse un caudaloso río. Así quedó registrado en el celular de Ulises.

“Tú eres el primero que se quedó atorado aquí, ¿Cómo se vio todo? No, pues de la nada subió el río con todo, ya nos íbamos a aventar nosotros cuando nos dijo el federal, ya no, y ya no pasamos, se llevó hasta una vaca, nos tocó ver una vaca ahí dando vueltas ahí, la pobre”, agregó Ulises López Marín, chofer de tráiler.