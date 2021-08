Limpian escuelas de CDMX para regreso a clases el 30 de agosto

Este miércoles iniciaron las jornadas de limpieza en las escuelas públicas de la Ciudad de México, con la finalidad de abrirlas a los alumnos el próximo 30 de agosto, a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Personal educativo y trabajadores de intendencia ingresaron la mañana de este miércoles a la escuela “David Berlanga”, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Así encontraron pasillos, bardas, salones y patios.

Lámparas y vidrios rotos, además de humedades, fue algo con lo que también se encontraron los maestros al abrir la escuela.

Para el regreso a clases, en las escuelas públicas se pretende reducir las jornadas de clases, tener recesos durante el día y mantener ventilados los salones con puertas y ventanas abiertas.

Como parte del protocolo de higiene de regreso a clases presenciales, al ingreso de alumnos, maestros y personal administrativo al plantel, se dará gel antibacterial. Portar cubreboca será obligatorio.

Maestros se dicen emocionados por regresar a las aulas, con todos los cuidados sanitarios.

Autoridades educativas señalan que están preparados para establecer modelos de clases híbridas y también para cubrir posibles ausencias de maestros.

“Una de las mayores ventajas es que ya estamos vacunados la mayoría de los maestros, sin embargo, sí hay temor por parte de algunos padres, de algunos maestros. No se les va a obligar a los alumnos que no deseen trabajar, cada director en conjunto con el colectivo va a realizar ajuste en el programa y va a trabajar clases híbridas, no habría ningún problema en que algún papá no quisiera regresar, al contrario apoyaríamos esa decisión”, dijo Rafael Bucio, supervisor de escuelas primarias en la Ciudad de México.