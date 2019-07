Isaac Núñez consigue para México histórico oro en barras paralelas

La medalla de oro conseguida por Isaac Núñez en las barras asimétricas representa un hecho histórico para la gimnasia artística masculina del país, ya que es la primera vez que se logra en este aparato en unos Juegos Panamericanos.

El presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, calificó como un hecho inédito el llegar al podio con uno de los gimnastas que están dentro del proceso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En los Juegos Panamericano Lima 2019, México ganó dos medallas de oro, una en anillos con Fabián Luna e Isaac Núñez en barras paralelas, la última vez que se lograron dos títulos fueron en los Panamericanos Guadalajara 2011 con Daniel Corral.

Es la primera vez que México tiene medalla de oro en barras paralelas, luego que Armando Valles en Winnipeg 67 sólo alcanzó un cuarto sitio y Telesforo Pineda fue quinto en Indianápolis 87.

Es un gran resultado, no sólo por las medallas, sino porque el equipo retoma un cuarto sitio que era difícil porque no se preveía. Los muchachos salieron fuertes y además un sexto all around que no sabe a medalla, expresó.