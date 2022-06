Lilly Téllez llama ‘changoleón’ a Fernández Noroña en sesión de la Comisión Permanente

En la sesión de la Comisión Permanente, donde sesionan senadores y diputados cuando no hay periodo ordinario en cada una de las cámaras, hubo gritos, insultos y descalificaciones.

Te recomendamos: ‘El trapo verde es muerte’, asegura Lilly Téllez sobre movimiento a favor del aborto

“Dentro de 8 días, aquí nosotros les vamos a estar diciendo se los dijimos, les volvimos a ganar, porque como ya se los he comentado, inspirado en Lupita D’Alessio: ‘A nosotros, a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más’, el apoyo popular”, dijo Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.

“Páseme el número de la lotería, no sea gacho, ya conoce el futuro”, apuntó Mario Zamora, senador del PRI.

La panista Lilly Téllez se dirigió así a Fernández Noroña:

“Si está el diputado “changoleón” escuchándolo, confirmar que el diputado ‘changoleón’ lo esté escuchando. ¿está aquí? ¡ah! ahí está. Por favor, explíquele al diputado ‘changoleón’, que vino a meterse a esta cámara, cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. y póngale atención, ‘changoleón’, cobarde ‘changoleón’”.

El petista contestó así desde tribuna.

“Joaquín Sabina tiene una canción que se llama ‘Princesa’. ‘Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre, muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca, a otros paniaguados que te ladren, princesa”, apuntó Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT. “Sí nos ofende cada vez que se sube a la tribuna cuando nos dice paniaguados, es un chupóptero”, destacó Humberto Aguilar Coronado, senador del PAN.

Priístas y panistas defendieron a la senadora Téllez, y hubo hasta retos a golpes.

“A nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y a proteger a las mujeres, sea quien sea, si trae la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale, y si quiere con una mano atrás, al cabo es que estamos del vuelo, hermano”, señaló Mario Zamora, senador del PRI. “Retire, por Joaquín Sabina, no por él, a quien conozco, sería incapaz de increpar a una mujer haciendo una comparación como la que acaba de hacer”, apuntó Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI.

“La fracción del PRI me reta a golpes desde la tribuna, a un adulto mayor de 62 años, es muy abusivo que un joven de 47 venga a plantear que me reta, porque no puede en el debate”, dijo Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.

“Quiero ofrecerle una disculpa; aquí, en el Senado de la República, las mujeres no solemos comportarnos como algunas legisladoras el día de hoy se han comportado”, dijo Eunice Romo, senadora del PES.

Con información de Claudia Flores.

LLH