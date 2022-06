Liliana exige justicia tras haber sido secuestrada, abusada y quemada, en NL

Liliana Torres, o Liliana Fernández (como se identifica en Facebook) es una joven de 23 años que fue víctima de plagio, abuso sexual e intento de feminicidio, en Nuevo León.

Todo empezó cuando rentó un lugar dónde vivir en Salinas Victoria, Nuevo, pasaron tres meses, y ella se da cuenta que dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas habían rentado en ese domicilio, y cuando pregunta por ellas a su arrendador, éste le arrebata su teléfono y la mantiene en cautiverio.

Liliana intentó denunciar ante las autoridades, pero le dijeron que mejor se metiera al domicilio.

“Me dijeron que ellos no podían hacer nada, que me metiera nada más al domicilio, fue lo que me dijeron, y pues yo no me quería meter, pero pues me tenían amenazada, y dije, si ya marqué a la policía, y ellos vieron que fui a los policías, pues iba a ser peor. Yo mejor me metí y pues ya empezó todo, más cosas que me hicieron, más amenazas”, relató Liliana Torres, víctima.