Lightyear, la cinta infantil que generó polémica por un beso entre dos mujeres

Desde este fin de semana en al menos ocho ciudades del país como Acapulco, León, Mérida, Puebla y Xalapa, empezaron las movilizaciones de festejo por el orgullo LGBT+, previas a la marcha nacional que se convocó para el próximo sábado en la Ciudad de México. Y también este fin de semana se estrenó en México la nueva película de Disney- Pixar, Lightyear, sobre uno los protagonistas de las cintas de Toy Story.

La película ha sido prohibida en 14 países debido a un fugaz beso entre dos mujeres. En México, la cinta también ha causado polémica.

La escena de menos 5 segundos donde Alisha, la mejor amiga de Buzz, saluda a su pareja con un beso en los labios ha ocasionado diversas reacciones alrededor del mundo. En México, usuarios de redes sociales y personajes públicos consideraron que esta escena es un intento de imposición de ideología de género, tal como lo señaló la diputada panista América Rangel.

Lo que provocó que decenas de usuarios le contestaran con memes, entre ellos, algunos que reúnen escenas de varias películas con las que buscan señalar qué este tipo de manifestaciones afectivas no son nuevas.

Mientras que feministas y colectivos LGBTTT+ aseguran que solo se trata de un gesto de amor que debe ser normalizado entre las infancias.

“Muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta del beso y yo creo que están exagerando. Los adultos están ensuciando de una opinión negativa, cargada de prejuicios, una película que puede dejar otros mensajes”, afirmó Becky Bios, activista feminista. “Una película que incluye un beso por unos cuantos segundos de una pareja que se ama, de dos mujeres, no puede transmitir más que amor y si alguien se refiere a esta circunstancia de otra manera. Lo único que está demostrando es su intolerancia, su ignorancia, su LGBTfobia”, refirió Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco. “En estos tiempos el amor heteronormado es una realidad, tan así que en 26 estados del país se ha aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y es una realidad y la realidad no la podemos ocultar, más bien hay que explicarle a los niños que hay diversas formas de amar”, insistió María Salguero, feminista y creadora del mapa de feminicidios.

Afuera de los cines, las opiniones de los padres de familia también se han diversificado.

“La verdad es que casi ni nos dimos cuenta es un simple besito, nada más de piquito, de pollito, hacen más borlote, más pancho”, dijo el señor Julio. “Teníamos gran expectativa con mi hijo y con mi esposa pero vimos un beso lésbico y la verdad es que no tenemos que meter a los niños a la fuerza el tema y hemos decidido que no voy a ver la película y que mi hijo tampoco la va a ver”, señaló Rafael, padre de familia.

Y ante las quejas de personas que aseguran que la escena ha sido cortada, las dos principales cadenas comerciales aseguraron que la cinta ha sido proyectada tal y como se las mandaron los distribuidores.

Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han decido no trasmitir la cinta, lo que ha envuelto a Disney en una nueva polémica. Hace dos meses esta casa productora fue cuestionada por sus propios empleados y simpatizantes por no tener una postura clara ante la polémica norma educativa en Florida ‘no digas gay’, que planteaba que en escuelas primarias no se tocaran temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

“Sé que recibimos solicitudes para cortar cosas, Disney no modificará el material, no cortaremos nada, especialmente algo tan importante como la relación amorosa e inspiradora que le muestra a Buzz lo que se ha estado perdiendo debido a las decisiones que está tomando”, concluyó la productora Galyn Susman.

Con información de En Punto y N+

KAH