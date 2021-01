Liga BBVA MX pospone partido América vs Juárez por COVID-19

La Liga BBVA MX pospuso un partido del torneo Guard1anes Clausura debido a que el América, presentó seis casos positivos de COVID-19.

El organismo que rige los torneos de fútbol en México anunció la medida un día después de que dos partidos de Monterrey fueran reprogramados debido a que 11 futbolistas y ocho integrantes del cuerpo técnico y staff dieron positivo del virus que ha causado más de dos millones de muertes a nivel mundial y ha infectado a más de 96 millones de personas.

Monterrey y América se enfrentaron el 16 de enero en la segunda jornada.

El portero Guillermo Ochoa, el paraguayo Richard Sánchez y el colombiano Nicolás Benedetti son los jugadores que dieron positivo.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, publicó Ochoa en su cuenta de Twitter.