Lidia Ávila de OV7 anuncia muerte de su hermano

Lidia Ávila, cantante de OV7, anunció en redes sociales la muerte de su hermano, quien, sin dar detalles de la causa del deceso, lamentó su partida y expresó su dolor.

A través de su cuenta de Instagram, Lidia Ávila publicó varias fotografías y un mensaje recordando a su hermano.

“En que momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, que vamos hacer sin ti?”, posteó la cantante en su cuenta de Instagram.