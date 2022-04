Líderes del PRI, PAN y PRD defienden voto contra la Reforma Eléctrica

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los líderes del PRI, PAN y PRD, junto con sus coordinadores parlamentarios, defendieron el voto en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal.

“Dejamos claro que tiene que entender el gobierno y Morena que aquí está la coalición firme y de pie, y que no pasará ninguna reforma constitucional que no tenga no solo el apoyo, el respaldo, sino la solidez que sea en beneficio para México”, declaró el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

“El día de ayer es un día grandioso para México, donde se respira democracia, equilibrio y contrapeso”, añadió Marko Cortés, presidente del PAN.