Líder sindical petrolero de Nanchital, Veracruz, con más de 30 años al frente, busca reelegirse

El próximo 30 de noviembre habrá elecciones en 12 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En Nanchital, Veracruz, un líder sindical, Ramón Hernández Toledo, lleva más de 30 años al frente de esa sección y busca reelegirse, pese a que ya rebasó las edades de servicio y jubilación del contrato colectivo de trabajo.

Te recomendamos: Se acabaron los tiempos de los dirigentes sindicales “charros”, dice AMLO durante visita a refinería

Trabajadores de Pemex que pertenecen a la Sección 11 del sindicato petrolero, con sede en Nanchital, Veracruz, integraron la Planilla de Unidad color Guinda, denominada Mocasin, “Movimiento Cambio Sindical, para contender contra Ramón Hernández Toledo, quien lleva más de tres décadas como líder de esa sección.

Ramón Hernández Toledo tiene 65 años como trabajador activo de Pemex, y fue registrado como candidato de la planilla verde, del llamado “Grupo Mayoritario 24 de octubre”. Es el líder sindical que más veces ha ocupado el cargo de secretario general de la Sección 11, y la presidencia del Consejo local de vigilancia.

“No me he jubilado porque me siento todavía con fuerzas para seguirle sirviendo a la sección 11. Y aquí estoy, yo no estoy a la fuerza, estoy elegido por los trabajadores. El puesto yo me lo gané a través de tantos años de trabajo”, dijo Ramón Hernández Toledo, candidato de la Planilla Verde Sindicato Petrolero Sección 11, Nanchital, Veracruz .