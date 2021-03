En libertad, los siete comerciantes detenidos por balacera en Tecámac

Los siete detenidos por la balacera que ocurrió la tarde de este martes en Tecámac, en el Estado de México, quedaron en libertad. Ese día policías municipales intentaban dispersar una manifestación de dulceros, vendedores ambulantes y limpiaparabrisas que habían bloqueado una avenida importante en la zona.

Las autoridades del municipio de Tecámac aseguran que el bloqueo que se realizó hace dos días, y que terminó en un enfrentamiento a balazos, fue generado por una banda de extorsionadores.

Los siete comerciantes detenidos tras el enfrentamiento de este martes con policías municipales afuera de la macroplaza de los Héroes Tecámac y que ya fueron puestos en libertad, habían sido acusados de daño a los bienes, ataques a las vías de comunicación y portación de arma de fuego. Sus abogados rechazaron las imputaciones.

Aseguran que los manifestantes no portaban armas y que cuando ocurrieron los disparos ya se había entablado un diálogo con las autoridades. Hay cuatro lesionados, entre ellos una vendedora de fruta de nombre Mónica que fue atropellada por los policías.

“Estábamos llegando a un acuerdo cuando de repente vienen dos motociclistas, una caminata blanca, alcance a quitarme de las motos, me pega la camioneta, decían comisaría, me dió del lado derecho, no puedo mover el cuerpo y tengo una luxación en el cuello, tengo inmóvil en el cuerpo”, destacó la comerciante Mónica Rojas.