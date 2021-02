Librerías en México están en riesgo de desaparecer por pandemia de COVID-19

La Cámara de la Industria Editorial en México hace un llamado a las autoridades federales para que vuelvan a catalogar la venta de libros como actividad esencial y permitan la apertura total de las mil 590 librerías del país.

Te recomendamos: CDMX ingresa al semáforo naranja por COVID-19

Hasta el 31 de diciembre de 2020, la industria del libro fue catalogada en el Diario Oficial de la Federación como actividad esencial, sin embargo, actualmente no ha sido reconocida así y las librerías pueden dar solo servicio a pie de calle.

“Aunque tenía una fecha de caducidad que era el 31 de diciembre, yo no sabía que teníamos que renovar la esencialidad, es raro, esto afecta a toda la industria, desde la fabricación de papel, la industria editorial, talleres de impresión, talleres de artes gráficas hasta llegar a la librería, la pérdida total anda entre el 30 y 35%”, indicó Juan Arzoz, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

“No pues está difícil, no puede ver uno las cosas, de que nos ha pegado a todos a todos”, dijo Rafael Soriano, lector.

Las pérdidas se reflejan tanto en la venta de libros nuevos como usados y el comercio de libros electrónicos no ha sido opción, pues representa tan sólo el 5% del mercado.

“Con esta situación estamos al borde del quiebre, no ha sido lo mismo esta pandemia nos ha dañado al 100”, mencionó Socorro Salas, encargada de una librería antigua.

José es empleado de una librería de libros antiguos ubicada en la calle de Donceles, en la Ciudad de México, y el último año ha sido testigo de varios cierres y liquidación de millones de libros.

Empleados de librerías de artículos nuevos, también resienten en sus bolsillos la prohibición de apertura al público.

“Muy mal por los cierres que se han hecho, no puede ser que negocios que pagan renta, que pagan nómina e impuestos cierren y veamos ahorita (señala ambulantes) ahí es donde se aglomera la gente, no estamos de acuerdo, los dueños no nos quitaron los sueldos, pero las comisiones fueron pérdidas”, dijo Alfonso Cruz, empleado de una librería.