El llamado ‘preso del violín’ sale libre luego que Judicatura pagara fianza

Lucio Yáñez García, recluido en el penal de Chiconautla, donde era llamado “el preso del violín”, obtuvo su libertad el pasado viernes, un año después de haber ingresado a prisión acusado de lesionar a un hombre que le robó su instrumento musical.

El Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pagó los 39 mil pesos de multa y la reparación del daño para que don Lucio, de 74 años, recuperara su libertad.

Lucio salió del penal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, Estado de México, antes de las 11 de la mañana del viernes 14 de febrero.

Vestía pants azul y cargaba un estuche con el violín que le regaló una de sus vecinas, quien lo visitaba en prisión.

Su salida sorprendió al abogado que tomó su caso tras la difusión del reportaje en Despierta, el pasado 12 de febrero.

“De hecho, nosotros llegamos desde las 8:30 de la mañana. Nos dijeron que no había sistema, nos estuvieron retrasando. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana nos comentan que ya una fundación, no nos dicen el nombre, ya había hecho el pago”, dice el abogado Jonathan Misael Sánchez.

El litigante contó que un día antes de su liberación habló con Lucio y le anunció que saldría libre.

“Él me comentaba que no lo podía creer. De hecho, con lágrimas en los ojos, me manifiesta no me esté engañando abogado, hábleme con la verdad. Le dije, señor, usted ya no se preocupe”, señala Jonathan Misael Sánchez.