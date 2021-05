Liberan a Marina Garay, exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, tras ser secuestrada

Fue liberada la ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y exdiputada local y federal Marina Garay Cabada, secuestrada el pasado martes 12 de mayo.

Este lunes 17 de mayo, las autoridades confirmaron la liberación de la madre del actual alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay.

“Por fortuna y que bueno que fue así, la mamá del alcalde de San Andrés Tuxtla se encuentra bien y ya está en su casa, ya las investigaciones pues seguirán su curso, nosotros nos reservamos las actuaciones porque no queremos que se pretenda enrarecer el caso, tenemos que ser cautos, no olvidemos que el hecho podría usarse en la cuestiones político electorales partidistas y no queremos que eso se contamine”, dijo Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz.