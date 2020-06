Liberan a jóvenes que fueron detenidos tras marcha en Jalisco

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de su cuenta de Twitter que los jóvenes detenidos por la Fiscalía durante las manifestaciones del jueves y ayer están en libertad.

Gerardo Octavio Solís, Fiscal General de Jalisco, ofreció una disculpa por el actuar de la Policía de Investigación, quienes, dijo, cometieron abusos y detuvieron arbitrariamente a jóvenes que participaron en las manifestaciones del jueves y viernes.

Enrique Alfaro, Gobernador del Estado, también condenó lo sucedido y se comprometió a liberar a todos los detenidos.

El Fiscal se pronunció sobre lo sucedido en una comparecencia que tuvo el sábado 6 de junio.

El Fiscal también señaló que no hay ninguna denuncia oficial por la desaparición de algún joven, pero que, de cualquier modo, se están investigando las listas que las personas han reportado en redes sociales e invitó a las familias a hacer las denuncias ante las autoridades.

“Hay, en este momento, dos personas detenidas a disposición del Ministerio Público, cuya situación legal va a ser definida en las próximas horas. Pero esto no es suficiente, esto no para allí, me acompañan en este momento los órganos de control de esta dependencia, en particular la Visitaduría General y la Contraloría General, a quienes he instruido como Fiscal del Estado para intervenir todos los procesos de la Policía Ministerial, todos los procesos de la Policía de Investigación hasta detectar qué otros policías actuaron con ese mando policial”, concluyó.