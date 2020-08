Liberan a Alejandro Marrufo, extesorero de Roberto Borge

Después de la audiencia inicial en contra de José Alejandro Marrufo Roldán, exsecretario de Finanzas en la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Control del distrito judicial de Chetumal, Alex Ramiro Buenfil Ayala, ordenó la liberación del exfuncionario, toda vez que cuenta con un amparo vigente y su detención fue ilegal.

La detención del exfuncionario se realizó en Mérida el pasado martes y fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Chetumal la madrugada del miércoles, donde se puso a disposición del juez de Control para la calificación de la legal detención, la cual fue ilegal pues el imputado contaba con un amparo.

Por su parte, los fiscales del Ministerio Público del área anticorrupción de la Fiscalía General del Estado señalaron que existió una omisión por parte del juzgador federal, ya que no fueron citados con fines de notificarles el amparo de la justicia federal a favor de José Alejandro Marrufo, siendo además que al momento no existía la suspensión provisional ni mucho menos la definitiva, es por eso, que la detención del día de ayer, se había llevado a cabo, sin embargo, dicho criterio no fue compartido por el jurista que resolvió la invalidez de la detención.

Se informó que José Alejandro Marrufo, a pesar del amparo, tiene retenida su licencia, pasaporte y visa, lo que otorga mayores garantías para que responda por el proceso judicial que se instauró en su contra.

José Alejandro Marrufo Roldán era buscado por la Fiscalía de Quintana Roo desde 2018, por el presunto delito de peculado por un monto mayor a 3 mil millones de pesos.

Marrufo Roldán no proporcionó ni tampoco hizo la asignación presupuestal, ni se acreditó debidamente el destino de los recursos de las participaciones federales a entidades federativas correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

