Liberan a 13 jóvenes levantados de un anexo en Guanajuato

La madrugada de este jueves, 13 de por lo menos 23 jóvenes que fueron sacados a la fuerza por un grupo armado de un centro que atiende adicciones, ubicado en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato, Guanajuato, fueron liberados por sus captores en distintos puntos de la ciudad.

Te recomendamos: Alumnos de la Universidad de Guanajuato protestan por asesinato de Ana Daniela

Fueron 13 los que liberaron, me hubiera gustado que los hubieran visto ustedes deshidratados, mal, en puro calzón, en puros boxers, con frío y con unas playeritas que dan tristeza”, comentó Irma, propietaria del anexo.

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato fueron levantados por un grupo delictivo que opera en la región para investigar el mapa del narcomenudeo en el municipio.

La madrugada del miércoles, hombres armados llegaron a la casa donde operaba el anexo ‘Dios es mi salvador’, en la colonia San Juan de Retana, entraron por la fuerza haciéndose pasar por policías.

Llegaron diciendo que eran policías estatales: ‘abran, cabrones, somos la Policía Estatal’, esto fue aproximadamente a las 4 de la mañana, intentaron tumbar la chapa, y como ellos estaban dormidos no les abrieron, tiraron la chapa y se metieron; ya estando adentro les dijeron que no eran policías, y ahora, supuestamente, a uno de los muchachos le dijeron: ‘es que nos confundimos, pensábamos que era una casa de seguridad”, relató Irma.

El comando estaba conformado por al menos cuatro camionetas y 10 hombres armados.

Después de tirar el portón separaron a los internos y se los llevaron en dos grupos a lugares diferentes.

Dicen que no se los llevaron juntos al mismo lugar, se fueron las cuatro camionetas, dos de un lado, y dos en otro, pero ellos no saben eso”, agregó la propietaria.

La Fiscalía de Justicia estatal informó que hay varias carpetas de investigación, aunque hasta el momento no se sabe con certeza cuántas personas fueron sustraídas.

En efecto, aún no tenemos un número preciso, hay algunas imprecisiones de acuerdo a los registros que se tienen en estos anexos, sí, se ha hablado de diferentes números, hay quien me ha referido que 30, 28, 26, nosotros dentro de la carpeta de investigación te puedo comentar que tenemos 23 personas”, señaló el fiscal.

Aún faltan personas por ser liberadas.

No, mi familiar no estaba, y hasta ahora no sabemos nada de él”, dijo Silvia, hermana de uno de los desaparecidos.

Ahorita la preocupación es por las otras nueve personas”, expresó la dueña del anexo.