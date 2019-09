Leyes secundarias no permiten a CNTE asignar plazas: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que con la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intervenga de manera directa en la asignación de plazas a maestros.

No, no, no hay esa intervención de parte de la CNTE, esto es una rectoría del Estado, se conserva la rectoría del Estado”, expresó luego de que en comisiones de la Cámara de Diputados fueran avaladas las leyes General de Educación, Reglamentaria del Artículo tercero en materia de Mejora Continua de la Educación y General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.