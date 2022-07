Ley Olimpia: Vinculan a proceso a mujer que difundió fotos íntimas de su exmarido

En Saltillo, Coahuila, Diego fue víctima de su expareja, quien para obtener el divorcio exhibió fotos íntimas de él.

“Cuando me entero de lo que está presentando mi, mi ex esposa pues, caigo en un estrés muy, muy grande, me afectó en mi trabajo, me afectó en mi vida social este, caí en una soledad brutal darme cuenta que, que una persona en la que yo había confiado plenamente, independientemente que ya no fuéramos una pareja pues estaba buscando cómo dañarme, cómo afectarme, como este, pues hacerme menos y pues al final tuve que trabajar muchísimo, tuve que trabajar muchísimo con mi psicólogo, con mi familia, con mi red de apoyo”, dijo Diego, víctima.