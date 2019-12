Presenta INE Ley de delitos contra la intimidad sexual ‘Ley Olimpia’

Luego de que el martes la Cámara de Diputados aprobó las reformas para incluir la violencia digital como uno más de los tipos de ataque contra las mujeres, la denominada “Ley Olimpia”, este jueves, en el Instituto Nacional Electoral (INE), Olimpia Coral Melo Cruz, la activista que ha impulsado esta ley, participó en el panel “Impacto de las conductas contra la intimidad sexual en medios digitales como forma de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

No podemos criminalizar a las personas que ejercen su sexualidad íntima, efectivamente esta reforma, los 14 estados tienen penas diferentes, apenas que van desde los seis en promedio, de tres a seis años a quien difunda compile, comercialice, haga circular contenido real o alterado a través de cualquier medio, en redes sociales, internet, en espacios digitalizados y cuando es en cualquier medio me refiero también a softwares. El espacio digital construido como un medio comisivo de delito, el sistema de justicia, no contamos todavía con una reglamentación jurídica nacional como un Código Penal único”, señaló la activista Olimpia Coral Melo.