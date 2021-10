¿Qué aprobaron los diputados en la Ley de Ingresos 2022?

Con el voto en contra de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena, Partido Verde y del Trabajo en la Cámara de Diputados aprobó hoy, 21 de octubre de 2021, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

La ley contempla ingresos por 7 billones 88 mil 250 millones de pesos para el próximo año y estima un crecimiento de la economía de 4.1 por ciento. Una inflación de 3.4 por ciento. Un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar. Un precio de barril de petróleo de 55.1 dólares y una plataforma de producción del crudo mexicano de un millón 826 mil barriles diarios.

Morena aseguró que esta Ley de Ingresos 2022 busca iniciar la recuperación económica, mientras que la oposición denunció una subestimación en las proyecciones.

Por su parte, Pedro Salgado, del PAN, dijo:

“Vienen y nos dicen que no van a subir impuestos cuando la deuda la van a disparar en un 16.7 por ciento, por si fuera poco, el precio del barril lo ponen bien abajo porque son bien mañosos, porque luego no quieren que pase a este Congreso y sea aquí donde se decida a dónde van estos recursos”.

La diputada Blanca Alcalá, del PRI, respondió:

Se autorizó un endeudamiento neto para el gobierno federal de 845 mil millones de pesos, y de 4 mil 500 millones de pesos para la Ciudad de México.

Se especifica que los recursos por la regularización de los llamados autos chocolate no serán parte de las participaciones federales sino se quedarán en los estados fronterizos para ser utilizados en la pavimentación de las calles.

El acuerdo de civilidad alcanzado por los grupos parlamentarios para el desarrollo de la sesión se rompió en algunos momentos.

Los panistas volvieron a tomarse una selfie grupal cuando el petista Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna a las tres de la mañana para respaldar la Ley de Ingresos.

“Esa es la calaña de estos farsantes que dizque se toman selfies, pero sus teléfonos ya ni batería tienen porque no tienen nada, así como no tienen moral, no tienen principios, no tienen nada”, dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT.

“Y nada más para decir a quien pone apodos, que yo pudiera decir que es un changoleón legislativo y que a puñaladas iguales llorar es cobardía”, manifestó, desde su curul, el diputado Jorge Arturo Espadas, del PAN.