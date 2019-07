‘Ley Garrote’ evitará sabotajes en refinería de Dos Bocas: Yeidckol  Polevnsky

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que la iniciativa de penalizar con cárcel a quienes impidan la ejecución de trabajos de obras públicas en Tabasco, llamada ‘Ley Garrote”, es una reforma penal que pretende evitar un sabotaje a la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Es para evitar cualquier tipo de chantajes y de sabotajes, por qué, porque están muy acostumbrados, tristemente, a hacer chantajes; decir dame tanto dinero y entonces te paro todo y eso es de lo que no se trata. Nosotros no podemos permitir. No podemos permitir que se sigan con esas prácticas de los chantajes y de los sabotajes que se me hace de lo más deleznable e inaceptable”, señaló Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.