Ley de Extinción de Dominio, turnada al Ejecutivo para su publicación: Marco Antonio Adame

Marco Antonio Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que el estatus de la Ley de Extinción de Dominio es que ya fue aprobada y turnada al Ejecutivo para su publicación. En entrevista para Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio, dijo que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) coincidieron en que el Estado mexicano requería fortalecer la figura de Extinción de Dominio, pero con algunas precisiones para garantizar la presunción de inocencia en los ciudadanos.

La votación abrumadora fue en lo general, no en lo particular. (…) Aunque se creó en la Constitución desde el 2008 y la ley en la materia se hizo en el 2009 no había dado los resultados esperados. Por citar un ejemplo en 2016 solo se emitió una resolución y se recuperaron 91 mil 283 pesos, nos dará esto una idea de que no venía funcionando, era necesario fortalecerla”.