Senadores de oposición alistan inconstitucionalidad contra Ley de Austeridad

El bloque opositor en el Senado alista una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Austeridad Republicana, aprobada en la madrugada de este martes.

Senadores del PRD y MC afirmaron que esta ley invade facultades que les son exclusivas a los Poderes Legislativo y Judicial, y además contraviene derechos fundamentales de los trabajadores, como impedirles trabajar durante 10 años en la iniciativa privada.

No puedes bloquearle a ningún servidor público ir a trabajar a donde le plazca, si es de manera lícita […] vamos a la Corte, les van a dar una tunda, los van a exhibir, se les va a caer todo el proceso y va a tener que salir AMLO en un año a decir que no hay Ley de Austeridad, porque la Corte es muy mala, es perversa, es la mafia del poder; no, aquí es la ignorancia del poder, eso de gobernar no tiene ciencia, sí tiene, hay que saber de derechos, hay que conocer la jurisprudencia, los tratados”, dijo el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Estamos pensando ir a un debate que solamente lo puede resolver la Suprema Corte de Justicia […] Se están invadiendo las esferas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos […] de inconstitucionalidad […] vamos a analizarlo, pero seguramente en el bloque de contención esa sería el planteamiento, lo dijimos abiertamente […] Salvo que la Suprema Corte cambie de opinión, me parece que es clarísimo que se están invadiendo facultades del Poder Judicial, que se está afectando su autonomía tal cual lo resolvió en la Ley de Remuneraciones”, consideró el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera.