Ley de Austeridad enfrenta a Morena con opositores en el Senado

En el Senado, la Ley de Austeridad fue motivo de enfrentamiento entre Morena y los opositores; el pleno se declaró en receso en busca de acuerdos para concluir con este periodo extraordinario de sesiones.

Desde la semana pasada, comisiones trabajaban en el dictamen de esta minuta procedente de la Cámara de Diputados y habían acordado 26 cambios.

El viernes, PAN y PRI pidieron más cambios y se pospuso la votación del dictamen para hoy.

Sin embargo, muy temprano estuvo en reunión privada con la bancada de Morena, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Al llegar nuevamente al trabajo de comisiones, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta de Morena, sometió a votación el dictamen original, sin las modificaciones acordadas con la oposición, lo que ocasionó la molestia de senadores del PRI, PAN, PRD y MC, que acabaron saliéndose de la sesión en protesta.

La senadora panista Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda reclamó al senador Armenta violaciones al procedimiento legislativo y la imposición de un dictamen diferente al acordado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también reclamó la intervención de la funcionaria a nombre del Ejecutivo Federal. Advirtió que si se aprueba en estos términos la Ley de Austeridad será impugnada ante la Corte.

Al salir de esta reunión, el bloque opositor se reunió en privado.

En este marco, el senador panista Damián Zepeda advirtió que Morena no contará con los votos opositores para reformas o nombramientos que requieren mayoría calificada como los que se tiene previsto hacer en el Órgano para la Mejora de la Educación esta misma sesión.

El más mal manejo político que he visto en lo que tenemos de senadores. Me enojé porque no me dieron los votos el día que quería, o sea, el viernes y, como el lunes era el pleno, pa’ que entiendas, te castigo. Está bien, nomás que tampoco estamos mancos pues y, tenemos nosotros en algunas algo que decir y, pues allá explíquenle a su presidente cuando no le puedan dar el resultado que esperaba”, dijo Zepeda.