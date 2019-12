Levantan paro en Universidad de Guanajuato; autoridades académicas ofrecen disculpas públicas a estudiantes

Tras haberse cumplido las clausulas urgentes estipuladas en el convenio, estudiantes de la Universidad de Guanajuato levantaron el paro en el plantel iniciado el pasado 4 de diciembre.

Te recomendamos: Alumnos exigen resultados tras feminicidio de Ana Daniela en Guanajuato

A través de un comunicado, la Comunidad Estudiantil UG informó que se cumplieron con las disculpas públicas de parte de las autoridades, el despido de la directora del programa UGénero y la ratificación de las firmas de las cuatro autoridades solicitadas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, la Gaceta Universitaria y la Gaceta Municipal.

Por cuestiones de seguridad, se detalló que las sedes más lejanas de Campus Guanajuato, como Valenciana, Yerbabuena, Sede Marfil, DCNE y la ENMS se limpiarán hasta este martes antes de la reanudación de labores.

Para destrabar el paro en la Universidad de Guanajuato tras el feminicidio de la joven Ana Daniela Vega, estudiante de esta casa de estudios, y para cumplir una de las exigencias de la comunidad estudiantil, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el Rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, ofrecieron una disculpa pública a las víctimas de acoso en el estado.

Primero lo hizo el Rector de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, en el Teatro Principal, ante más de 200 miembros del Consejo Estudiantil Universitario.

Hoy comparezco para ofrecer disculpas, por todo aquello que en ámbito referido nos duele, nos puede y nos causa una gran impotencia y sin cortapisas lo digo, en el ámbito institucional como rector general de nuestra casa de estudio, asumo, asumo plenamente y mi responsabilidad y me disculpo. Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la universidad de Guanajuato, por todo aquellos que he dejado de hacer como rector”, insistió Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato.