Lester causa lluvias intensas y caminos interrumpidos en Oaxaca

En Oaxaca, el ciclón tropical Lester ocasionó lluvias intensas, fuertes marejadas y dejó caminos interrumpidos, pero hasta ahora no hay reportes de personas lesionadas ni fallecidas.

Al tocar tierra en costas de Guerrero, los efectos de la depresión tropical se intensificaron en las costas de Oaxaca.

Las playas de Puerto Escondido fueron cerradas para los turistas que en pocas horas vieron incrementar de manera importante el oleaje, así como la lluvia y el viento.

“Venía yo a disfrutar de la playa y me encuentro pues que no, está peligroso el mar, sí. Pues regresarme porque no se puede hacer nada, está muy peligroso el mar pues, para que correr peligro, la lluvia que está muy fuerte, el aire”, dijo

María de Jesús Ruíz, visitante.