Lesionados por accidente en L12 del Metro no pueden ser operados por falta de insumos en hospitales

En el Hospital General de Xoco permanecen hospitalizadas 2 personas tras el accidente de la Línea 12 del Metro, que dejó 25 muertos.

Te recomendamos: Así fue el funeral de Giovanny, el niño que murió tras el accidente de la Línea 12 del Metro

Nancy Ramírez Álvarez es una de ellas, su madre ha estado afuera del hospital, pendiente de su recuperación, pero hay limitaciones.

“Ella sufrió una fractura de cadera y esguince cervical, no sé realmente el material quirúrgico que el Ortopedista necesita, pero no lo tienen, la atención es muy buena, pero los médicos no son magos, no tienen el material para que mi hija sea intervenida, ella está estable, así como llegó, así está”, indicó Ana Álvarez, madre de lesionada en accidente del Metro.