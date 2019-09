Les ofrecemos hasta 10 opciones de trabajo: Alfonso Durazo a policías federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, publicó un mensaje en el que ofrece una disculpa a la ciudadanía por los inconvenientes causados por un grupo de policías federales que, durante horas, bloquearon la circulación vehicular en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Tras ocho horas, policías federales liberan acceso al AICM

El día de hoy los habitantes de la Ciudad se han visto afectados en su movilidad, particularmente por el rumbo del aeropuerto de la Ciudad de México, ofrecemos una disculpa a la ciudadanía por los inconvenientes que ha generado la movilización de un pequeño grupo de policías inconformes, como han podido darse cuenta es un grupo realmente pequeño y no representativo de la organización de la Policía Federal”, argumentó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un video que circula por redes sociales y que tiene una duración de aproximadamente tres minutos, el funcionario explica, una vez más, que se trata de un pequeño grupo de policías inconformes que no acepta incorporarse a la Guardia Nacional.

Seguimos apostando por el diálogo como la primera y única opción para solucionar el bloqueo vial de los policías federales inconformes. Insistimos en la solicitud de que no afecten a terceros.

En ningún caso los policías van a perder derechos, ni se modificarán sus prestaciones, dicho en sentido positivo, conservarán sus sueldos, su antigüedad, su rango, sus prestaciones, absolutamente todo y si su decisión es no pasar a la Guardia Nacional la respetamos, pero para ellos les ofrecemos hasta 10 opciones”, agregó el secretario.

Dijo que entre las opciones que tienen los elementos inconformes están: el Servicio de Protección Federal, el Sistema Penitenciario, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional Antisecuestro, la Unidad de Medidas Cautelares, Protección Civil, la Dirección General de Seguridad Privada, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Aseguró que, el Gobierno Federal ha dejado claro, desde un principio, que no se utilizará la fuerza pública para reprimir y llamó a los policías inconformes a encontrar una solución.

Hemos dicho desde el principio como gobierno que no vamos a utilizar la fuerza pública para reprimir, que no vamos a caer en provocaciones que demandan el uso de la fuerza pública para controlar estas presiones sociales, llamamos a estos policías inconformes a que continuemos con el diálogo, los llamamos a su sentido del deber a cumplir con la responsabilidad elemental que tiene todo policía, no solo de hacer cumplir la ley, sino de cumplir ellos mismos con la ley”, aseveró Durazo.