Leonardo DiCaprio condena, con imágenes, la falta de agua en Venezuela durante crisis por COVID-19

El actor Leonardo DiCaprio, quien suele pronunciarse sobre diversos problemas sociales en el mundo, recurrió a su cuenta de Instagram para condenar, por medio de diversas imágenes, la falta de agua que se registra en Venezuela durante la crisis por el COVID-19.

Pare ello, el protagonista de ‘Titanic’ replicó una nota periodística realizada por la agencia de noticias Associated Press, en donde se hace alusión al problema de desabasto de agua que perdura en la nación sudamericana.

“El colapso económico en Venezuela dejó a gran parte de los hogares sin fuentes seguras de agua potable. La crisis por el agua en Venezuela no es nueva, pero ha comenzado a llevar a que algunos residentes tomen medidas extraordinarias, formando grupos para crear sus propios sistemas de acceso y hasta para cavar pozos poco profundos en sus casas”, se puede leer en un fragmento de la publicación compartida por el actor de ‘Once Upon a Time in Hollywood’.