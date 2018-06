Legisladores de Texas forman frente contra política migratoria de Trump

Seis legisladores del estado de Texas, en Estados Unidos, formaron un frente común para exigir al gobierno de Donald Trump, termine con la política migratoria que separa familias e impide que otras que huyen de la violencia en centro américa, soliciten asilo político.

Y la administración ahora está previniendo a esas familias que entren legalmente, forzándolos que posiblemente entren ilegalmente y hacerles cargos penales y con las separaciones de los hijos e hijas, esto es intolerable”, detalló José Rodríguez, senador de Texas.

Exigen se frenen las aprehensiones de familias que luego son separadas.

Aseguran que buscarán apoyo de legisladores de otros estados para frenar el plan ‘cero tolerancias’ de Trump.

Estamos juntos y unidos en contra de las pólizas y decisiones del presidente Donald Trump, ellos quieren romper familias, a niños, poner niños en instalaciones militares y nosotros estamos aquí hoy, vamos a mandar una correspondencia al departamento de Inmigración”, aseguró Cesar Blanco, legislador texano.

La legisladora María González, también se sumó a este frente que exigirá al Gobierno Federal estadounidense, no utilice bases militares para resguardar a niños migrantes.

Lo que también estamos sabiendo es que familias están separando y pues eso es tortura de los niños y las familias que están viviendo aquí para proteger a su familia”, señaló María González, legisladora texana.

El gobierno de Donald Trump anunció el programa cero tolerancias para los migrantes indocumentados, quienes serán llevados a juicio después de cruzar la frontera ilegalmente.

Trump llama ‘animales’ a migrantes; México no hace nada por EU, asegura

El pasado 16 de mayo, el presidente Donald Trump afirmó que México “habla” sobre su cooperación con Estados Unidos, pero en realidad “no hace nada” por su país “en la frontera” común y tampoco “ayuda mucho en el comercio”, y dijo que los pandilleros que intentan entrar “no son personas, son animales”.

“México no hace nada por nosotros. No hacen nada por nosotros. México habla, pero no hacen nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen nada por nosotros”, dijo Trump en una reunión con líderes locales de California en la Casa Blanca.

Trump ese pronunció así después de preguntar a una funcionaria del condado de San Diego, Kristin Gaspar, si México ayuda a su localidad en el combate a la inmigración ilegal.

“Hemos comenzado a construir el muro (…), lo estamos levantando y ahora vamos a ir a por la financiación completa del muro, y lo vamos a conseguir”, aseguró Trump.

“Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto”, subrayó.

Con información de Francisco Javier Carmona

MAP