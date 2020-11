Legisladores podrían ser juzgados, Senado elimina el fuero

La iniciativa firmada por todos los coordinadores parlamentarios del Senado, el pleno aprobó la reforma constitucional para que puedan ser juzgados los legisladores por delitos electorales, de corrupción, traición a la Patria, y por los que pueda enfrentar cualquier otro ciudadano.

Te recomendamos: Senado aprueba eliminar el fuero presidencial

A diferencia de la eliminación del fuero para el Presidente, esta reforma tiene pendiente su ratificación en la Cámara de Diputados para que después pueda ser enviada a los congresos locales para su aval.

Fueron 102 votos a favor y 1 en contra.

“Es un asunto de principios, no de privilegios, es un asunto de protección a la función, no de privilegios a lo que haces, ni una patente para que delincas. Yo he sido legislador por más de 20 años. No, más, tres veces Senador, tres veces Diputado, y ninguna he tenido necesidad de acudir a presentar una charola o una credencial. Me jacto de decir que no tengo ni siquiera una infracción de tránsito; es decir, es decir, nunca, no necesitas”, aseveró Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena.