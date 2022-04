Legisladores opositores a Reforma Eléctrica ‘se van a exhibir como traidores de la patria’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que los legisladores opositores a la Reforma Eléctrica “se van a exhibir como traidores de la patria“.

N+ te recomienda: Decisión de SCJN sobre Ley Eléctrica fue histórica y patriota: AMLO

López Obrador les dio un consejo a los legisladores opositores.

“Desde luego si se asumen como representantes del pueblo, si no han internalizado que son representantes del pueblo o no les importa, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer frente a la hipocresía, pero no está de más, a nadie se le debe negar un consejo”,