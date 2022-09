Legisladores fijan postura por Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

Después de recibir el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado fijaron postura sobre el estado que guarda la Nación.

“Nuestro país vive en momentos de gran oscuridad, como nunca los desafíos nos sobrepasan, la más reciente alternancia en el poder llegó con una gran cantidad de ilusiones, de promesas por cumplir, sí, este gobierno llegó al poder con diagnósticos razonables, pero con soluciones verdaderamente lamentables, no a la transferencia de la Guardia Nacional, aprobamos su creación civil con mando civil que así siga, basta de caprichos y de arbitrariedades”, señaló el senador Julen Rementería, coordinador del PAN.

Morena defendió las propuestas de reforma electoral y de cambio de mando de la Guardia Nacional que envió el Ejecutivo, y reprochó al PAN.

“Es impresionante escuchar este tipo de discursos y más que es de alguien que es nieto de un exiliado republicano, que además, trajo al Senado de la República al partido Vox, el partido heredero del franquismo, el que obligó a su abuelo a salir de España, queremos un México justo y democrático, queremos acuerdos legislativos, queremos leyes para el pueblo, por eso nosotros vamos a buscar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, ese es el compromiso que venimos a adquirir hoy”, dijo el diputado de Morena, Leonel Godoy.

El PRI demandó un cambio de timón en el plan de gobierno.

“Y de ser necesario, así lo consideramos en la oposición, de poder presentar un cambio de timón, de mejorar el cambio de rumbo, de mejorar a la Nación; México no puede ser señoras y señores un lugar obscuro donde la violencia sea la constante, debemos todos evitar que siga existiendo un país donde el ataque a las instituciones democráticas sea sistemático”, comentó la diputada del PRI, Blanca Alcalá.

El PRD criticó la estrategia de seguridad.

“La estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso, no presenta resultados medibles, no hay objetivos de corto plazo y nuestros cuerpos policiacos tienen profundas creencias”, comentó el diputado Luis E. Cházaro, coordinador del PRD.

“Hipocresía y más hipocresía, necesitamos reconocer que hay que cambiar el tema de la guerra contra el narco; tenemos que abrir un debate para la legalización de todo tipo de drogas y quitar el poder económico y militar al crimen organizado que sigue asolando al país”, expuso el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

El Partido Verde a través de su diputado Gilberto Hernández, y Encuentro Social de la senadora Sasil de León, aseguraron que la reparación del tejido social y la construcción de la paz obliga a establecer normas claras para no entorpecer la labor de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Con información de Héctor Guerrero/N+.

LLH