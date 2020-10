Legislador de Morena fallecido por COVID-19 no se contagió en el Senado: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el legislador de Morena Joel Medina, quien murió por COVID-19 el pasado fin de semana, no se contagió en el recinto del Senado durante la sesión para discutir la desaparición de los fideicomisos.

“El senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado, ¿por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de cinco a seis días y el senador la propia noche que salió del recinto ya tenía síntomas, por lo tanto, al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió”, dijo López-Gatell en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora, no nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria”, añadió.