Adrián LeBarón rechaza hipótesis de confusión en masacre de su familia

Adrián LeBarón, abuelo y padre de las 9 víctimas de la masacre registrada en los límites de Sonora y Chihuahua, rechazó que fuera una confusión. En entrevista para Despierta, destacó que uno de los adolescentes que logró huir y sobrevivir al ataque describió que su tía salió de una de las camionetas con las manos en alto para pedir que detuvieran los balazos.

Dijo que se preparan para realizar los servicios funerarios de las víctimas este jueves y que acudirán muchos miembros de su familia, que se están organizando para hacer juntos el traslado.

Señaló que ya les entregaron los cuerpos y que le da gusto que esté participando el Gobierno federal.

La petición ha sido escuchada”, señaló. Agregó que están “llenos de consternación (…) en mi caso, a mi sí me preocupa mucho, se puede decir lo mediocre de nuestro sistema, en darle seguimiento. Si no podemos casi ni levantar los cuerpos de nuestros seres queridos por tanta burocracia”.

Denunció que en el sitio de la masacre hubo personal de muchas organizaciones, del Ejército, pero nadie puede hacer nada si el jefe no les da la orden.

Si no gritamos, si no hablamos, ahí estarían tirados. No parece que las autoridades los levanten”.