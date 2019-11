AMLO pide a Ebrard hablar con embajador de EU por caso LeBarón

El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, y su equipo, luego del ataque a la familia LeBarón, ocurrido en los límites de Sonora y Chihuahua.

Este martes, el gobierno mexicano dio a conocer que en la agresión perdieron la vida nueve personas (tres mujeres y seis menores de edad), además de que seis menores resultaron lesionados, una menor ilesa y hay otra menor presuntamente desaparecida.

Les comparto que por instrucciones del presidente López Obrador estamos en comunicación desde ayer con el Embajador de los Estados Unidos Chris Landau y su equipo respecto a la tragedia ocurrida en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua”, escribió en su cuenta de Twitter @m_ebrard.

Por estos hechos, hoy en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador expresó sus condolencias y solidaridad a la familia LeBarón, y se comprometió a que su gobierno hará lo que les corresponde para esclarecer el caso y que haya justicia.

En tanto que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que refirió que los integrantes de esta familia fueron emboscados por un grupo armado y que el convoy en que se trasladaban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.

Continúa operativo en límites de Chihuahua y Sonora tras ataque a familia LeBarón (EFE)

Se compromete AMLO a dar con responsables

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este martes a dar con los responsables del ataque contra la familia LeBarón, en los límites entre Chihuahua y Sonora. El mandatario envió su pésame a la familia y a los familiares.

Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia”, dijo el presidente durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador pidió a la prensa no tratar de conocer por ahora las causas del ataque contra la familia LeBarón “para no caer en conjeturas”. Dijo que todo se dará a conocer a su tiempo, para que no se difundan hipótesis con prisa “y se cometa una imprudencia”.

Destacó el activismo de la familia LeBarón, pero pidió esperar el resultado de las investigaciones. El presidente solicitó proyectar un mapa para explicar dónde se asume que ocurrió el ataque contra los integrantes de la familia LeBarón.

Señaló que su Gobierno quiere evitar la violencia y se llegó a esto porque antes se quiso apagar el fuego con el fuego, con la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, “solo con medidas coercitivas y ya sabemos el resultado”.

Ante la insistencia de los reporteros, el presidente declaró que se investiga si fue una confusión o un ataque directo.

