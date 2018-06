Lava del volcán Kilauea seca el lago más grande de Hawai

La lava del volcán Kilauea, ubicado en la mayor isla del archipiélago de Hawai, ha creado más de un kilómetro de tierra nueva tras secar el lago de agua dulce más grande del estado, informaron este viernes medios locales.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó anoche de que el flujo del volcán sigue siendo muy activo y que no hay forma de saber cuándo terminará la erupción ni si se abrirán más respiraderos.

Helicopter overflight of the Kapoho Bay area on the morning of June 8, 2018, shows a flow front that is nearly a mile wide, extending south to Vacationland.

