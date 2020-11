Latinos en Florida, del festejo a la incertidumbre

La Pequeña Habana, barrio simbólico de la comunidad cubana en Miami, Florida, se convirtió en el escenario de los festejos adelantados de los simpatizantes de Donald Trump.

Flor de Liz llegó a Estados Unidos hace 15 años, narra que dejó Cuba para dejar atrás el régimen castrista, después de cinco años obtuvo la ciudadanía estadounidense y este martes logró votar.

“Si las personas que se están postulando tienen algo en común, con las personas que yo aborrecí, que me quitaron mi libertad, que me hicieron ir de mi país, que me hicieron separarme de mis raíces, de mi familia, pues yo no quiero nada con ellos”, sentenció la mujer.