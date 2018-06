Latina de 28 años sorprende al ganar primarias demócratas en NY

Alexandria Ocasio-Cortez, una joven socialista latina, sorprendió a la opinión pública al derrotar en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York al congresista Joe Crowley, que ocupó su cargo en la Cámara de Representantes durante 10 años.

Descendiente de una familia de Puerto Rico, Ocasio-Cortez se convertiría además en la persona más joven en acceder a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una elección en que triunfaría fácilmente sobre un oponente republicano en un distrito completamente demócrata.

De 28 años de edad, Ocasio-Cortez compitió con Crowley, de 56 años, en un distrito que abarca partes del condado de Queens, que es considerado el más diverso en todo Estados Unidos y uno de los enclaves con mayor confluencia de culturas y lenguas en el planeta.

No bans.

No walls.

No fences.

No chains.

No justice – no peace.

We will fight, we will vote, and we will run until hate is dismantled.

Vote today and help us mobilize. AFTER VOTING, NYC #MuslimBan protests start at 6pm.

2 NYC Congressional candidates today support #AbolishICE pic.twitter.com/ePTMSJvoOm

