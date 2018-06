Las reacciones de los candidatos tras el tercer debate

En Mérida, tras el tercer y último debate, los candidatos a la Presidencia de la República dieron a conocer sus primeras impresiones.

Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente”, se reunió con militancia en un deportivo de Mérida.

José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”, se detuvo unos minutos para comentar con la prensa, afuera de donde se realizó el debate.

Fue un ejercicio extraordinario y claramente le ilustró hoy a quienes van a resolver con su voto la elección, quiénes están preparados y quiénes no, para gobernar, quiénes lo quieren hacer en unidad y quiénes lo quieren hacer con gritos y sombrerazos. Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el primero de julio, me voy muy contento, me voy muy satisfecho y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es evidencia clara de quién ganó el debate y qué les preocupa”, manifestó Meade.